Détenu depuis le 29 juin dernier, Pape Mamadou Seck Pastef s'est envoyé du Pavillon Spécial Le Dantec L'administration pénitentiaire informe de l'évasion dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022 de Pape Mamadou Seck, Mandat de Dépôt du 29 juin 2022, écrou N°512/22 de la Maison d'Arrêt et de Correction du Pavillon Spécial de l'Hôpital Le Dantec, informe un communiqué de l'Administration pénitentiaire, parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Juillet 2022 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Incarcéré à la Maison d'Arrêt de Rebeuss (MAR), Pape Mamadou Seck a été transféré sur avis médical à la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon Spécial de l'hôpital Le Dantec depuis le 1er juillet pour le traitement d'une pathologie sévère, poursuit le document.



Lequel conclut que Pape Mamadou Seck fait donc l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation suite à son évasion.





