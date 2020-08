Détenue engrossée à la prison de Diourbel : les précisions de l’Administration pénitentiaire L’affaire a défrayé la chronique aujourd’hui. La presse a fait état d’une détenue engrossée par un garde pénitentiaire de la prison de Diourbel. Dans un communiqué rendu public, l’administration pénitentiaire parle d’informations infondées et déplore le traitement « inopportun de l’information pénitentiaire qui est de nature à compromettre la sécurité des établissements pénitentiaires et à jeter le discrédit sur l’institution pénitentiaire ».

