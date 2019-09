Détenus morts à Rebeuss: 4 millions pour leurs familles, qui renoncent à porter plainte

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Accompagné d’une forte délégation le Garde des Sceaux Me Malick Sall s’est rendu hier à Tivaouane Peulh et Thiaroye Gare, aux domiciles respectifs de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, les deux détenus morts mardi dernier à la prison de Rebeuss.



Le ministre de la Justice a présenté les condoléances du gouvernement et remis 2 millions FCfa à chacun des pères des deux défunts. Séance tenante, ces derniers ont décidé de renoncer à leur plainte. Les deux pères de familles qui ont par ailleurs demandé un appui des autorités étatiques, expliquent que la mort de leurs fils relève de la volonté divine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos