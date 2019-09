Détenus morts à Rebeuss: Le ministre de la Justice au chevet des familles des victimes

Le Garde des Sceaux Me Malick Sall est attendu ce lundi à Tivaouane Peulh et Thiaroye Gare, aux domiciles respectifs de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, les deux détenus morts mardi dernier à la prison de Rebeuss.



Le ministre de la Justice va présenter les condoléances du gouvernement à leurs familles respectives. Dans l’après-midi, il va effectuer une visite de chantier à la nouvelle prison stuée à Sébikotane.

