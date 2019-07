Détenus passant la nuit dans les toilettes: les autorités pénitentiaires nient

L’Administration pénitentiaire tient à éclairer l’opinion publique sur l’information en date du 02 juillet 2019 donnée par l’ASRED et selon laquelle, «des détenus de la Maison d’Arrêt de Rebeuss passent la nuit dans les toilettes à cause de la surpopulation carcérale».



Selon les matons, cette information est fausse. Même si par ailleurs, ils reconnaissent une surpopulation carcérale dans certains établissements pénitentiaires, des mesures sont prises par les pouvoirs publics pour augmenter les capacités d’accueil des prisons, rapporte L’AS.

L’Administration pénitentiaire se désole de cette désinformation venant de personnes malintentionnées et aux objectifs inavoués, qui cherchent à induire l’opinion publique en erreur.

