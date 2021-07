Détenus préventifs du massacre de Boffa Bayotte : Fin de la grève de faim de René Capain Bassène et Cie En grève de la faim depuis une semaine, les 25 personnes arrêtées suite au massacre de Boffa Bayotte ont finalement mis fin à leur diète hier. Cette décision fait suite à une médiation de bonnes volontés, nous apprend « L’As », de sources familiales des détenus.

Celles-ci renseignent que des assurances leur ont été données et elles pensent que cette fois-ci, une diligence sera faite pour l’ouverture d’un procès. Les grévistes de la faim avaient commencé à montrer des signes de faiblesse. C



Car sept d’entre eux ont été admis en soins intensifs. Parmi eux, le journaliste René Capain Bassène, présenté comme le cerveau présumé du carnage qui a coûté la vie à 14 exploitants forestiers dans la forêt du Bayotte-Est en 2018.



