Déthié Fall: «Je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste de député ni d’un poste de ministre auprès de qui que ce soit»

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020

Le député Dethie Fall, a réagi suite à sa destitution de la tête de la vice-présidence du parti Rewmi. L’ex numéro 2 du parti d’Idrissa Seck a pris acte d’une telle décision, non sans renseigner qu’il n’a jamais rien demandé.



«Je prends acte de la décision du Président Idrissa Seck de me destituer de mon poste de Vice-Président du parti Rewmi après 16 ans d’engagement à ses côtés et cela suite à ma dernière sortie à la plénière à l’assemblée nationale. Je le remercie bien vivement de la confiance qu’il a portée sur ma personne toutes ces dernières années.



Je précise aussi à l’opinion nationale et internationale que je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste de député ni d’un poste de ministre auprès de qui que ce soit. Je suis un professionnel qui a toujours gagné sa vie dans le privé. Mon engagement politique reste exclusivement orienté au service du peuple sénégalais Je vous donne rendez-vous très prochainement», lit-on

