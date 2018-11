Dethié Fall à Aly Ngouille Ndiaye: « préparez vos lacrymogènes, nous allons y faire face » Absent depuis l’ouverture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, Dehié Fall signe son retour. Le député rewmiste non-inscrit a déclaré que l’opposition répondra à toute menace des droits et libertés pour des élections libres et transparentes en février 2019.



Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 10:41 | | 1 commentaire(s)|

« Préparez vos lacrymogènes. Nous allons nous opposer quoi que cela nous coûte ». C’est sur ce ton et avec ces mots durs que Dethié Fall a signé, hier, son retour dans l’hémicycle. Ce, après deux jours d’absence depuis l’ouverture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale.



Documents en main, le député non-inscrit est revenu sur plusieurs impairs mis à nu par le rapport du Comité de suivi et les recommandations du fichier électoral, allant des doublons aux méprises sur le genre des électeurs, entre autres. Sentant un coup fourré réservé aux partis de l’opposition, Déthié Fall a déploré la dernière sortie du Premier ministre sur le nombre de candidats devant faire face à Macky Sall en 2019.



A l’en croire, le chef du gouvernement va jusqu’à avancer un nombre de candidats devant faire face à son mentor, il n’y a pas de doute que le tri a été déjà fait. « Macky Sall choisit le fichier. Il choisit le ministre des élections. Il choisit aussi les candidats qui doivent lui faire face. Dites-nous, avec tout cela, comment peut-on parler de transparence, de sincérité dans mes élections ? «, a-t-il assené.



« Le combat qu’il faut, on le mènera. On ne le mènera pas pour nous-même, mais pour la démocratie », a poursuivi le lieutenant de Idrissa Seck : « j’ai l’impression que Macky Sall a effacé de sa mémoire tout ce qu’il avait dit avant son élection en 2012. La requête de l’opposition reste et demeure : nous voulons une personnalité neutre pour organiser les élections ». Même son de cloche pour son collègue, Mamadou Diop Decroix. Plus virulent, il a fait des révélations fracassantes quant aux manœuvres de certains membres du régime pour maintenir au pouvoir Macky Sall par tous les moyens.

















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook