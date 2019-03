Déthié Fall : « le juge a désavoué Macky Sall »

Après la libération de huit militants de la coalition idy2019 hier, le vice-président du Rewmi, Déthié Fall a déclaré que le juge a désavoué le Président Sall.



« Nous venons de constater que le juge a désavoué Macky Sall. Qui avait pour projet de retenir l’opposition dans les tribunaux, d’arrêter les jeunes pour nous divertir, nous désorienter des débats des débats essentiels.



Le vrai sujet est qu’il n’est pas légitime à la tête du pays. Nous l’avons dit et nous le répétons. Nous ne le considérons plus comme président de la République du Sénégal. Et il ne lui sert à rien de vouloir s’attaquer à ces jeunes ni de cibler les jeunes de la coalition Idy 2019.



C’est une manœuvre qui n’a pas prospéré. Parce que le peuple a choisi le changement. Donc il ne sert à rien qu’il procède à une confiscation de la volonté populaire. Heureusement que nous avons des juges qui sont conscients de cela. Et ils ne veulent pas le suivre dans cette voie. Macky Sall n’est plus le président du Sénégal », a-t-il soutenu.















