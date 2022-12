Déthié Fall livre «les véritables raisons de l’arrestation des députés du Pur»

Lors de la conférence de presse de Yewwi, Dethié Fall a assimilé l’arrestation des deux députés de Yewwi, à un coup tordu du Président Macky Sall et de son régime, qui tentent de bloquer la motion de censure déposée à l’Assemblée nationale par l’opposition. « Ce n’est pas responsable de retenir Massata Samb et Mamadou Niang, deux députés impliqués dans une bagarre à l’Assemblée nationale pendant la session budgétaire », a-t-il dénoncé en conférence de presse.



Estimant que la justice n’a pas respecté la procédure pour arrêter les députés de PUR, il a ajouté qu’elle « doit suivre la procédure et respecter les libertés de ces parlementaires, qui bénéficient d’immunité parlementaire et qui ont eu la décence d’aller répondre à la Dic dès l’instant qu’il y a eu mandat d’amener ». Pour le leader du PRP, c’est simplement parce qu’il y a une motion de censure qu’on retient ces deux députés.









Le Témoin