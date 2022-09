Détonation dans son unité de production d’éthanol : les explications et remerciements de la Compagnie Sucrière Sénégalaise Le lundi 05 septembre, s’est produit un incident dans les dépendances de l’unité de production d’éthanol. Selon un communiqué de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, c’est un chapiteau de la cuve de distillerie qui a cédé lors de travaux de maintenance et provoqué une forte détonation audible tout autour du site et des quartiers environnants de l’Usine.

Selon le document, la rapidité de l’intervention des services internes de sécurité incendie, appuyé par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Richard a permis de maitriser rapidement le début d’incendie provoqué par l’explosion.



L’accident vite circonscrit et maitrisé explique qu’au bilan humain, aucun blessé n’a été identifié, les dommages matériels étant limités aux seuls appareils périphériques.



La CSS a tenu à remercier les Autorités administratives et municipales pour leur soutien, la Police et la Gendarmerie de Richard- toll pour leurs présences sur les lieux aux premières heures de l’Accident sans oublier la Brigade des Sapeurs- pompiers pour leur appui efficace.



« Elle réitère ses félicitations à tout le personnel pour leur mobilisation dans la gestion de l’évènement et rassure les populations riveraines de son souci quotidien d’une prise en charge optimale des préoccupations communes de salubrité et de sécurité environnementale. » Nous dit le communiqué



