Détournement à l’Asbef : une enquête ouverte contre Myriam Mingou Déjà suspendue de ses fonctions de Directrice exécutive de l’Asbef après un audit, Le parquet de Dakar vient d’ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds et voies de fait contre Myriam Makéba Mingou, selon Libération. Adjaratou Khady Ndaw Sy (présidente nationale destituée) et Lat Dior Diouf (présidente de l’antenne de Kaolack), sont également visées par cette enquête pour faux et usage de faux.

