Détournement à la Sedima : l’agent de recouvrement chipe 19 millions FCFA Une affaire de détournement secoue la société Sedima. M.B. Nd., agent de recouvrement a été jugé devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été trainé en justice par la direction générale pour le délit d’abus de confiance. Il est accusé d’avoir détourné 19 millions F CFA, rapporte L’OBS.

A la barre du tribunal des flagrants délits, le représentant de la Sedima a déclaré que l’agent commercial de la zone de Rufisque a fui lorsque le gap a été découvert. “Lorsque le service est parti vérifier dans sa zone, tous les clients ont fourni des pièces justificatives prouvant leur paiement”, a-t-il ajouté, rejetant l’hypothèse d’une défaillance du système de comptabilité de la société.





En face, M. B. Ndiaye, en proie à des soucis financiers, a reconnu avoir “pris de l’argent appartenant à la Sedima.” Mais, le prévenu nie avoir fui.

“Je n’ai jamais été injoignable, s’est-il défendu. Le jeudi et le vendredi, j’étais au chevet de mon épouse qui était malade. C’est le samedi que j’ai cueilli chez moi.”



Le Parquet a demandé l’application de la loi. Le mis en cause sera fixé sur son sort le 17 mars prochain.



