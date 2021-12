Détournement au Trésor: Abdou Aziz Diop "engraissait" un grand marabout qui lui promettait la tête du mouvement Hizbu Tarkhiya Le carnage financier au niveau du Trésor avec près de 5 milliards FCfa détournés par les percepteurs Abdou Aziz Diop et Mouhamed Ndiaye, révèle en réalité un vaste réseau et ce, bien que l'enquête suive encore en cours.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Décembre 2021 à 15:24

Abdou Aziz Diop, percepteur à Mbacké de 2015 à 2021, est mis en cause pour 2.459.435.371 FCfa qu'il versait à un grand marabout d'une grande confrérie. Ce dernier lui promettait la présidence des Hizbu Tarkhiya.



Leral est en mesure de vous dire que les révélations sont loin d'être finies car selon notre source, " on ne peut effectuer aucun virement au niveau du Trésor, sans la complicité d'un ou de plusieurs fournisseurs. Et à y voir de près, il y a d'autres percepteurs qui sont dans le coup ", affirme notre interlocuteur.



Leral reviendra encore sur ces percepteurs qui sont dans le coup et sur cette affaire qui est partie pour être l'un des plus gros scandales financiers de l'année 2021.

