Détournement de 78 millions à la société Aco-Asfalt

Ayant bénéficié d’une confiance aveugle de ses patrons, le comptable de la société Aco-Asfalt, M. S. Faye file vers la prison. Il est accusé de détournement de fonds, faux et usage de faux portant sur la somme de 78,348 millions Fcfa. Il a fait l ’objet d’un déferrement au parquet par la Division des investigations criminelles (Dic). Selon des sources de L'As, les faits remontent au mois de mars 2022. Après quatre ans de gestion de la caisse de la société, le mis en cause a appelé un jour l’un de ses patrons pour lui dire qu’il est victime de vol dans sa maison sise à Ouest-Foire. Il précise que ses visiteurs ont réussi à emporter 19,500 millions de francs qu’il avait mis dans son scooter. Sur ce, Fernando M. l’un des responsables de la boite décide conjointement avec ses autres camarades de la direction de retirer la gestion de la caisse des mains du comptable M. S. Faye pour la confier à Omar N. qui n’est personne d’autre que le Directeur de l’administration et des finances (Daf) en juin 2022. Toutefois, cette décision sera mal accueillie par M. S. Faye. Car, il a été sommé par son successeur de faire la situation des finances de la société. M. S. Faye va à nouveau appeler son patron Fernando pour l’informer de la disparition de 27 millions Fcfa dans les circonstances similaires.



Au moment du contrôle de la caisse, Oumar a constaté à nouveau un trou de 27 millions Fcfa et un autre détournement de 51,348 millions francs. C’est ainsi que Fernando a servi à Faye une demande d’explications sur ces trous. Sentant alors que les carottes sont cuites pour lui, Faye refuse alors de répondre préférant s’absenter. Face à cet acte, le sieur Fernando a fait constater par huissier l’abandon de poste de son employé M. S. Faye et les trous. Quelques jours plus tard, l’entreprise reçoit de la part d'un de ses fournisseurs un bon impayé d'une commande de 16 millions Fcfa. Omar constate également un autre trou de 11,891 millions Fcfa. Alors, l’Espagnol se rend à la Dic pour porter plainte contre le mis en cause. Devant les enquêteurs, M. S. Faye s’est perdu dans ses explications. Ce qui va motiver sa garde à vue et son déferrement au parquet.