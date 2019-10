Détournement de deniers publics et amnistie : Thierno Alassane Sall fait objection Le leader de la République des valeurs n’est pas d’accord pour accorder une amnistie à certaines personnalités politiques accusées de détournement de deniers publics sans que ces dernières ne rendent les sommes pour lesquelles elles étaient poursuivies.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019

« C’est bien de pardonner, mais on ne doit bien voir sur quelles bases pardonner », a en effet, déclaré Thierno Alassane Sall, hier jeudi, à Touba où il était en visite à quelques jours du Magal.

« Il n’est pas normal que ceux qui ont commis de petits larcins croupissent en prison, alors que ceux qui ont détourné des milliards bénéficient d’amnistie de complaisance », a poursuivi l’ex ministre de l’Energie cité par la RFM, rappelant que plusieurs milliards ont été détournés dans le cadre de la gestion du pétrole et du gaz.



