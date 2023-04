Détournement de fonds : H. Ba pompe 96 millions Fcfa des caisses de Cnart Assurances La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré au parquet H. Ba, agent de la société Cnart Assurances pour faux et usage de faux, retraits frauduleux et détournements de fonds, pour un préjudice provisoire de 96 millions Fcfa. Le mis en cause a été arrêté suite à une plainte du Directeur administratif et financier (Daf) de la boîte.

Agent de la société Cnart Assurances, H.Ba est dans de beaux draps. En effet, il est poursuivi pour les délits de faux et usage de faux, retraits frauduleux et détournements de fonds pour un préjudice de 96 millions Fcfa. C’est suite à une plainte du Directeur administratif et financier (Daf) de la compagnie d’assurances que le mis en cause a été mis aux arrêts par les limiers de la Dic.



Tout serait parti du projet de liquidation de la société Pmas au cours duquel H. Ba avait été réquisitionné pour gérer certaines dépenses de fonctionnement. Sa méthode consistait à récupérer des chèques de Cnart établis pour le compte de Pmas pour assurer certaines dépenses courantes. Lorsque Pmas a cessé toute activité, Cnart a décidé de reverser H. Ba dans sa société comme agent chargé des questions de couverture médicale.



Mais grande fut la surprise du Daf de Cnart Assurances, J. Faye, de constater qu’entre 2021 et février 2023, leur agent continuait d’émettre des chèques de la boîte à l’ordre de Pmas. Trouvant cela bizarre, le Daf saisit alors la banque pour une vérification. Et là, le Daf J. Faye tombe des nues en découvrant un trou de 96 millions Fcfa et des signatures bizarres. Soumis à un interrogatoire, H. Ba fait dans le clair-obscur.



Suffisant alors pour que J. Faye informe le boss de la société à savoir M. Adji qui n'en revient pas. C’est ainsi que la Dic est saisie d’une plainte pour faire la lumière sur cette affaire. Au cours de leurs investigations, les limiers découvrent que la signature de l’administrateur de la société Adji avait été imitée dans plusieurs chèques émis. C’est alors que l’agent H.Ba est interpellé.



Ayant reconnu sans ambages les faits, il soutient avoir détourné l’argent pour aider sa famille pour qui il a acheté un terrain au Fouta et y a construit un bâtiment de 06 chambres et avec un salon pour un coût de 52 millions Fcfa. Il s’est également payé une voiture et d’un terrain à Tivaouane-Peulh qui est actuellement en construction. Et les travaux ont coûté 30 millions Fcfa. Il n’en fallait pas plus pour qu’il soit placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet.

