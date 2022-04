Détournement de mineure et viol / Les confidences d’une plaignante : «Youssoupha a déchiré mon slip, puis m’a violée (…) j’étais vierge»

Face au juge, la plaignante âgée de 15 ans, a expliqué que deux individus, sous la menace d’armes, l’ont contrainte, nuitamment, à entrer dans un véhicule que conduisait le chauffeur de taxi clando, Youssoupha N., pour l’amener de force au milieu de nulle part, avant d’abuser d’elle à tour de rôle. C’est en présence de son père, Mamadou W. B. que la victime a témoigné.



« Ils m’ont kidnappée alors que je venais de descendre d’un bus dans lequel j’écoulais mes produits. C’est à ma descente du bus, qu’un véhicule s’est garé juste à mes pieds. Des individus sont sortis pour me prendre de force, c’était vers 3h du matin. Dans le véhicule, l’un d’eux a pris mon foulard pour me bander la bouche. Ils étaient armés de couteaux et d’armes à feu. C’est lui, Youssoupha, qui a déchiré mon slip avant de me violer. Je le reconnais », a relaté devant la barre la victime, Aïssata.



« Dans le véhicule, j’ai essayé de me débattre en vain. Les deux individus qui m’avaient pris sur les sièges arrières, ont tenté de me violer, mais ils disaient eux-mêmes que c’était impossible, car je résistais avec force, c’est ainsi que le conducteur Youssoupha les a taxés d’incapables, avant d’arrêter le véhicule pour venir me trouver derrière.



Il s’est jeté sur moi et m’a pénétrée, avant que je ne perde conscience dans le véhicule. J’ai connu l’accusé ce jour. Il est descendu pour aider les autres avant de déchirer ma jupe. J’ai perdu connaissance lorsqu’il est monté sur moi. J’étais vierge, j’ai perdu du sang », a-t-elle poursuivi les larmes aux yeux, comme rapporté par dakaractu.



Pour sa part, le prévenu dément et livre sa version des faits. « Je suis chauffeur de taxi clando. C’est le nommé Ousmane qui a demandé mes services pour une course. Je devais le retrouver à la station de Diamniadio pour rallier Toubab Dialaw. Il était accompagné d’un autre client. En cours de route, ils se sont arrêtés au bar Colombia pendant un moment, je croyais d’ailleurs qu’ils cherchaient de la monnaie pour me payer la course.



C’est après qu’ils sont revenus avec une fille qu’ils forçaient à monter à bord avec eux. Je ne l’ai jamais violée. J’avais jeûné, ce jour. Elle ne dit pas la vérité quand elle dit que j’ai été le premier à se lancer sur elle », a déclaré Youssoupha N.



L'affaire est en délibéré devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar.













