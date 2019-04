Détournement de mineure, pédophilie et viol : l’imam et son co-accusé risquent 10 ans ferme

Pour les chefs de détournement de mineure, pédophilie et viol sur mineure de 7 ans, l’imam Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Diongue ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier.



La fillette accuse les prévenus d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises. C’est avec ferveur que ces derniers ont nié les accusations qui pèsent sur eux.



Mais leurs dénégations n’ont pas empêché le maître des poursuites de requérir une peine d’emprisonnement de 10 ans ferme à leur encontre. Le délibéré sera rendu le 25 avril.



Selon la mère de la victime, sa fille à commencer à subir ce supplice, depuis 2017-2018.











