Détournement de près de 3 milliards FCfa à la Sgbs: L'ex-candidat Déthié Ndiaye est sorti de prison

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019

Le candidat déclaré à la Présidentielle de février 2019, Déthié Ndiaye, arrêté dans l'affaire du détournement de près de 3 milliards FCfa à la Société générale des banques au Sénégal ( Sgbs), est sorti de prison. Le président de l'Union pour un mouvement progressiste (Ump) a été récemment élargi de prison, après avoir recouvré sa peine, selon "Libération".



Il a été condamné en même temps que ses co-prévenus à une peine de 2 ans dont un 1 an ferme. Une peine qu’ils ont déjà purgée, car ils étaient en détention préventive depuis le 22 novembre 2018.



Pour rappel, ils ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour détournement de 2 milliards 970 millions de FCFA des caisses de l'agence Manko de Pikine, filiale de la Sgbs.





