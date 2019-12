Détournement de semences et d’engrais : 'Aar Sunu Momel' demande au procureur de s’autosaisir Le mouvement Aar Sunu Molmel demande au Procureur de la République de s’autosaisir après les révélations sur fond d’accusations, entre leaders de l'Apr, et de détournements présumés de milliers de tonnes d’engrais et de semences destinés aux producteurs.

En tournée, hier, dans le Saloum, ils ont exprimé leurs craintes quant à la reconstitution du capital semencier pour la prochaine campagne agricole. Ils ont également demandé aux autorités de revoir à la hausse le prix au kilo de l’arachide, actuellement fixé à 210 francs, pour amoindrir les conséquences du marché parallèle.

