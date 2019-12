Détournement de semences et d’engrais : Moustapha Cissé Lo persiste et signe

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Le député Moustapha Cissé Lô ne lâche pas l’affaire de détournement présumé de semences et d’engrais. Dans une lettre ouverte, le président du parlement de la CEDEAO « dénonce avec vigueur « et réclame des comptes au ministre de l’agriculture et de l’équipement rurale ( Maer) pour titrer cette affaire au claire.



« Plus qu’hier, je dénonce avec la plus grande vigueur le système de distribution des semences, des intrants et du matériel agricole subventionné par l’Etat. Je demande également une évaluation des deux dernières campagnes agricoles 2018- 2019 et 2019-2020 et la publication de tous les acteurs impliqués dans la commercialisation, la distribution et les bénéficiaires des produits agricoles subventionnés par l’Etat du Sénégal. J’exige l’audit du système de commercialisation et de distribution des produits agricoles, des intrants et du matériel agricole depuis la commercialisation, l’attribution jusqu’à la distribution. Le MAER doit publier la liste de tous les acteurs, les opérateurs semenciers et tous les bénéficiaires des bons de gros producteurs (G.P.) et du matériel agricole subventionné par l’Etat (G.P.) », écrit le parlementaire.



Moustapha Cissé Lo « dénonce également le mode de financement de la DER », qui selon lui « n’est ni juste, ni équitable ni transparent ». « Je persiste et signe qu’il y’a bel et bien un détournement d’objectifs », a-t-il indiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos