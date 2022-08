Détournement des salaires de la société Med Oil: A .Yahya condamné à 6 mois avec sursis

A. Yahya, responsable administratif de la société Med Oil, a fait face au juge des flagrants délits de Dakar, pour détournement de plus de 10 millions de francs Cfa. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet sur la tête de sa mère, laquelle a débarqué à Dakar pour le sortir de prison. Sa maman qui est de nationalité tunisienne, a déboursé 15 000 euros soit 9 millions 825 mille francs Cfa pour désintéresser l'entreprise. Pour la liberté de son fils, la vieille dame compte vendre sa part de l'héritage de la maison de son père pour payer le reliquat. Autant d'éléments qui ont milité en faveur du prévenu, qui comparaissait pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique en vue d’obtenir des avantages économiques, et faux en écriture privée de banque. Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, renseigne "L'As".



Selon A. Yahya, il s'occupait du virement des salaires de ses collègues. C’est ainsi qu’il a eu l’idée de falsifier la signature de la comptable. « Je l'ai fait de 2019 à 2020 », admet-il. Dans son réquisitoire, le parquet a requis deux ans assortis de sursis. La défense informe que la partie civile s'est désistée de son action. Les avocats ont sollicité l’indulgence de la justice pour le mis en cause qui subit les affres de l’incarcération dans un pays qui lui est étranger. Après avoir relaxé le prévenu du délit d'accès frauduleux dans un système informatique, le juge l'a condamné à six mois de prison avec sursis.