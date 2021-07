Détournement du fonds de dotation par le maire de Pire Serigne Mboup: "Ce n'est pas, parce qu'il est notre adversaire que nous allons..."(Bassirou Kane) Le maire de Pire Goureye, Serigne Mboup a été accusé d'avoir détourné le fonds de dotation par des habitants de la dite commune. Bassirou Kane, président de And Sukkali Pire, a sur un ton catégorique déclaré: " Je ne l'ai pas suivi et je ne crois pas à cette information. Ce n'est pas, parce qu'il est notre adversaire que nous allons confirmer ce qu'on lui reproche".

