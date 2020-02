Détournement et incendie volontaire à la Poste Diourbel : Ibrahima Diack de nouveau face au procureur demain lundi Ibrahima Diack, le chef de l'agence de la Poste de Diourbel, a été arrêté, jeudi dernier, après un incendie qui s’était déclaré dans son bureau. Après enquête, les policiers suspectaient le mis en cause d’avoir volontairement mis le feu à son bureau, alors qu’il est accusé d’un détournement de près 23 millions FCFA. Plusieurs documents avaient été détruits dans l’incendie. Entendu par le procureur général près le Tribunal de grande instance de Diourbel, il avait bénéficié d'un retour de parquet, et devrait de nouveau être entendu, demain lundi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 09:19



