Dette : Le syndicat des travailleurs de l’Onas demande 11 milliards 128 millions de FCfa à la SDE

Mardi 9 Juillet 2019

Le syndicat des travailleurs de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) s’inquiète du détournement d’objectif, opéré sur leur périmètre, situé à la Patte. Ledit périmètre devait servir de logements à ces travailleurs. Avec surprise, ils ont constaté un empiétement de leurs terrains à leur détriment.







Ainsi, les syndicalistes, parlant à Sud FM, accusent la Direction de l’urbanisme d’être de connivence avec les usurpateurs de ces terrains. Et, ils réclament une dette, estimée à 11 milliards 128 millions de FCfa à la SDE qui, d’après eux, est sur le point de perdre le contrôle et la gestion de l’eau du Sénégal.







Leral

