Dette de 100 milliards : Les consignes de Macky Sall à Makhtar Cissé, Oumar Youm et Abdoulaye Daouda Diallo

Jeudi 23 Janvier 2020

L’Etat du Sénégal doit aux pétroliers sénégalais plus de 100 milliards de francs Cfa. Une dette qui risque de plomber ces entreprises, qui tirent actuellement la langue. En Conseil des ministres, ce jeudi, Macky Sall s’est penché sur le sujet.



Le Chef de l’Etat a particulièrement invité le Ministre des Transports terrestres, en relation avec les Ministres chargés de l’Energie et des Finances, à prendre toutes les dispositions nécessaires au règlement des doléances formulées par les transporteurs routiers d’hydrocarbures.



Ameth Guissé, Président de l’Association sénégalaise des pétroliers expliquait dans le quotidien ‘‘L’As’’, que « les engagements de l’Etat et des promesses n’ont jamais eu de concrétisation. Une dette aussi importante qui, nécessairement, impacte sur le fonctionnement des entreprises et nous sommes obligés de recourir à des concours bancaires qui sont coûteux et qui pénalisent nos entreprises ».

