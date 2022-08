Dette de près de 5 milliards FCFA : C’est la Société Limak Summa sise à l’AIDB qui avait reçu une injonction La polémique sur Dette de près de 5 milliards FCFA continue de créer des réactions. Selon l’éclairage que nous avons eu, ce dimanche c’est la Société Limak sise à l’AIDB qui doit des arriérés à la Senelec et elle avait même reçu une injonction

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Août 2022 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa réaction la cellule de Com’ de l’AIBD a exprimé sa désolation de voir des syndicalistes de Senelec confondre des dettes d’une société anonyme à capitaux privés majoritairement étrangers, Limak Aibd Summah.sa, (LAS) concessionnaire et exploitant de notre aéroport de Diass avec celles de la société anonyme détenue à 100% par l’État, AIBD.SA, qui est propriétaire et concédant de l’aéroport AIBD et qui n’a à ce jour, aucune dette envers SENELEC.



Voici un aperçu de cette injonction



