Dette du ministère des sports envers Gorgui Sy Dieng – Matar Ba refuse de se prononcer sur la question

Le ministre des Sports ne veut piper mot du moins pour le moment, par rapport à la sortie de l’international sénégalais, Gorgui Sy Dieng, qui, dans un communiqué publié avant-hier, a dénoncé l’attitude du ministère des Sports qui, selon ses dires, lui doit une dette de plus de 38 millions de F Cfa. En effet, à peine votre serviteur a-t-il commencé à prononcer le nom du basketteur des Wolves de Minnesota, que Matar Ba lui a coupé la parole : « Non je réserve cette réponse ultérieurement parce que moi, je suis un républicain et que je mesure à leur juste valeur, mes responsabilités. Chacun devrait assumer ses responsabilités et ultérieurement, vous entendrez parler du ministre des Sports », a-t-il coupé court.



Et malgré la relance, le maire de Fatick refuse de varier sur sa position et ajoute : « ce n’est pas parce que vous voulez que je réponde que je le ferai. J’ai mon timing et les Sénégalais m’entendront parce que je suis toujours parmi eux et ils savent que ma détermination à gérer ce secteur, ne souffre d’aucune faille, donc il n’y pas de souci, vous attendrez ce moment et je parlerai aux Sénégalais », dit-il de manière catégorique.











Le Quotidien