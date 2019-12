Dette et développement durable: Macky tresse les lauriers à Cheikh Kanté

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la réunion du Conseil des ministres du 27 Novembre dernier, le président Macky Sall a tressé des lauriers à son ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté.



D'après SourceA, Cheikh Kanté a réussi, en termes de participation, le pari de l’organisation de la Conférence de la dette et du développement durable, qui s’ouvre, ce 02 Décembre, à Dakar.



La preuve, depuis hier, crèchent dans la capitale sénégalaise, 600 participants, dont près d’une dizaine de chefs d’État, notamment des pays de l’Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa), plus de 45 ministres et une dizaine de dirigeants d’Institutions internationales.



Déjà, la vice-secrétaire générale des Nations-unies, la directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), le vice-président de la Banque mondiale, les chefs d’État des pays de l’Uemoa ont tous répondu à l’invitation du Sénégal et qui, pour une première Mondiale, vont discuter des problèmes de soutenabilité de la dette des Etats.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos