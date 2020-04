Dette fiscale des entreprises : La DGID alerte sur une arnaque La Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), alerte sur une arnaque en cours. En effet, alors que Macky Sall a annoncé la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le Covid-19, des personnes envoient des avis d'imposition sous le pseudonyme Alerte Impôts, avec l'adresse avisimposition@impots.gouv.sn".

Mardi 7 Avril 2020

« Ces messages n'émanent pas de nos services et relèvent manifestement d'une tentative d'arnaque », prévient, en effet, la DGID, rapporte Le Soleil. La DGID indique également « avoir pris des mesures conservatoires pour circonscrire le périmètre de ces agissements frauduleux et permettre aux autorités compétentes d'identifier leur (s) auteur (s) pour les mettre hors d'état de nuire », indique encore le journal.

