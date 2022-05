Deuil périnatal à Tivaouane : nos malheureuses mamans à l’épreuve !

Le deuil périnatal c’est-à-dire, perdre une grossesse non aboutie ou un nouveau-né, est d’abord une épreuve très difficile à supporter pour la maman. A plus forte raison, de voir périr son bébé dans un incendie, autrement dit dans des circonstances tragiques.



D’ailleurs, « Le Témoin » quotidien imagine la douleur et la souffrance qui frappent ces malheureuses mamans de Tivaouane. Dans le lot des mamans victimes, on nous signale une dame chez laquelle le gynécologue avait décelé des symptômes de ménopause précoce. Si ce n’est pas une stérilité rampante.



Face à cette situation alarmante, nous souffle-t-on, la dame avait engagé une folle course aux traitements, quitte à avoir un seul et unique enfant. Des efforts qui ont été payants puisqu’elle a fini par avoir un enfant bien que prématuré. Hélas, le bébé tant rêvé, a péri dans l’incendie, ruinant ainsi l’ultime espoir de tout un couple.