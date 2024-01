Deuil suite au décès de Sokhna Amy Mbacké, la sœur aînée de Sokhna Bally Mountakha Hommage à Sokhna Amy Mbacké : Une vie qui laisse un héritage inoubliable



La communauté de Touba et au-delà, est plongée dans le deuil suite au décès de Sokhna Amy Mbacké, la sœur aînée de Sokhna Bally Mountakha. Cette nouvelle a apporté une profonde tristesse à la famille et à tous ceux qui ont eu le privilège de croiser le chemin de cette femme exceptionnelle.

Jeudi 25 Janvier 2024

Sokhna Amy Mbacké a quitté ce monde à Touba, laissant derrière elle un héritage riche en souvenirs et en influence. Sa vie a indéniablement marqué ceux qui ont eu la chance de la connaître, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs de nombreux membres de la communauté.



L'annonce de son décès et les préparatifs de l'enterrement, qui aura lieu à Touba, après la prière de Takoussane, soulignent l'importance de rendre hommage à la vie et à la mémoire de Sokhna Amy Mbacké. Les funérailles, moment de recueillement et de soutien mutuel, offriront aux membres de la famille et aux amis, l'occasion de se remémorer les moments précieux passés en compagnie de la défunte.



Dans ces moments difficiles, la solidarité au sein de la communauté et le soutien entre les proches de Sokhna Amy Mbacké, sont essentiels. Les prières et les pensées positives peuvent apporter un réconfort bien nécessaire à ceux qui pleurent la perte de cette personne chère.



Les souvenirs et l'héritage laissés par Sokhna Amy Mbacké, perdureront dans les cœurs de tous ceux qui l'ont aimée et chérie. Puissent sa famille et ses proches trouver la force nécessaire pour surmonter cette épreuve difficile, en se rappelant la vie exceptionnelle de Sokhna Amy Mbacké.



Me Nafissatou Diop CIssé et le Groupe Leral présentent leurs condoléances à Sokhna Baly Mountakha.



Que son âme repose en paix et que sa mémoire continue d'inspirer ceux qui ont eu le privilège de partager sa vie.

