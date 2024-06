Deux ans après la naissance du parti Awalé: Dr. Abdourahmane Diouf obtient son récépissé

C’est un gros ouf de soulagement pour Dr. Abdourahmane Diouf. Et c’est lui qui donne la nouvelle sur sa page Facebook. « Chers Compatriotes, après plus de deux ans d’attente, le Parti Awalé vient de recevoir son récépissé. C’est beaucoup d’efforts récompensés. Nous remercions les nouvelles autorités pour leur diligence et leur ouverture démocratique », a-t-il posté.



Même s’il ne le dit pas, le ministre de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement d'Ousmane Sonko, insinue un refus de l’ancien régime. Dr. Abdourahmane Diouf dit Ass est membre de la coalition Diomaye Président.













Bes Bi