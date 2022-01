Deux pièces d'identité, un vote: Les graves révélations de Doudou Wade

’ Il y a des choses inacceptables dans un pays de démocratie, qui peuvent conduire à des violences. Vous voyez, j’ai deux pièces d’identité et deux bureaux de vote différents.



Quand je suis venu, la dernière fois, vérifier les listes électorales, on m’avait dit que mon nom n’y figurait pas. J’ai fait la réclamation.



Normalement, on devait me retirer l’ancienne pièce, avant de faire une nouvelle, mais cela n’a pas été le cas ’’, révèle-t-il.