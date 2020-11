Deuxième vague de contamination au coronavirus: Abdoulaye Diouf Sarr rassure mais insiste sur le respect des gestes barrières

Les Sénégalais peuvent être rassurés, il n' y aura pas une deuxième vague de contamination au coronavirus. L'assurance est du ministre de la Santé et de l'Action sociale. "Les recherches ne prédisent pas, pour le moment, une seconde vague. Mais nous demandons que les mesures (barrières) continuent d’être respectées", a assuré Abdoulaye Diouf Sarr.



Et d'ajouter: " Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que c’est la riposte qui a été très efficace. Et ceci n’est pas le résultat de l’immunité collective. Mais nous demandons aux populations de poursuivre la riposte».

