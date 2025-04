Développement agricole : Le Sénégal bénéficie d’un appui de 25 millions d’euros du Fonds de l’OPEP pour booster la résilience rurale Le Fonds de l’OPEP pour le développement international a approuvé, ce 4 avril 2025, plus de 600 millions de dollars de nouveaux financements pour appuyer la croissance économique, renforcer la résilience et promouvoir un développement durable à travers plusieurs régions du monde, selon Sikafinance.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

L’Afrique figure en bonne place parmi les bénéficiaires de ce nouvel engagement financier, avec une attention particulière accordée à des pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Le fonds prévoit également une prise de participation dans un mécanisme régional dédié au financement du commerce agricole, confirmant ainsi sa volonté de soutenir des initiatives structurantes au service de la transformation économique du continent.



Un soutien stratégique à l’agriculture sénégalaise



Parmi les projets retenus, le Sénégal se voit accorder un financement de 25 millions d’euros (environ 16,4 milliards de FCFA) pour la Phase 2 du Projet de Valorisation de l’Eau pour le Développement des Chaînes de Valeur (PROVALE-CV2). Ce programme, mis en œuvre en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et d’autres institutions, vise à optimiser la gestion de l’eau en milieu rural pour une agriculture plus productive, diversifiée et durable.



D’après Sikafinance, ce soutien permettra d’améliorer la résilience des exploitations agricoles face aux effets du changement climatique, tout en favorisant la diversification des cultures et l’accroissement des rendements. Le projet prévoit également un accompagnement direct de 57 000 ménages ruraux, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie, à lutter contre l’insécurité alimentaire et à créer des opportunités économiques autour des chaînes de valeur agricoles locales.



Avec cet appui, le Fonds de l’OPEP confirme son engagement envers un développement inclusif fondé sur la durabilité, en misant sur le potentiel agricole comme levier de croissance et de stabilité dans les pays partenaires.





