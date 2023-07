Développement agricole au Sénégal: Le MAERSA signe des accords majeurs avec la Corée Une délégation dirigée par Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Mécanisation du Sénégal (MAERSA), a entamé une visite de travail en Corée pour renforcer la coopération dans le domaine du développement agricole. Au cours de leur séjour, plusieurs accords ont été signés entre le MAERSA et le ministère coréen de l'agriculture, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de progrès, pour le secteur agricole sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

L'un des accords majeurs signés lors de cette visite, est un protocole d'accord sur l'établissement d'un centre de service de machines agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal, en collaboration avec la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). Ce centre de service fournira aux agriculteurs sénégalais, un accès à des machines agricoles modernes, facilitant ainsi leur travail et augmentant leur productivité. Grâce à cette initiative, il est prévu d'améliorer les pratiques agricoles au Sénégal et de renforcer la sécurité alimentaire dans la région.



Un autre accord essentiel a été conclu entre le MAERSA et le gouvernement coréen, dans le cadre du développement de la riziculture. Le protocole d'accord, appelé K-Ricebelt, vise à promouvoir et à soutenir le développement de la riziculture au Sénégal. Cette collaboration stratégique permettra de transférer des connaissances et des technologies agricoles avancées de la Corée vers le Sénégal, afin d'améliorer la production et la qualité du riz sénégalais. Le projet K-Ricebelt contribuera également à la création d'emplois dans le secteur agricole et à l'autonomisation des agriculteurs locaux.



En plus des accords signés, le ministre Aly Ngouille Ndiaye Ndiaye profitera de sa visite en Corée, pour explorer et visiter des installations et des infrastructures de fabrication de machines agricoles. Cette occasion permettra d'observer les technologies de pointe utilisées dans le domaine de la mécanisation agricole et d'échanger des connaissances avec les experts coréens. Ces interactions favoriseront le partage d'expériences et la création de partenariats pour le transfert de technologie et l'amélioration des capacités dans le secteur agricole sénégalais.



La visite de travail du MAERSA en Corée, a ouvert la voie à une collaboration fructueuse entre le Sénégal et la Corée, dans le domaine du développement agricole. Les accords signés, notamment celui sur le centre de service de machines agricoles et le projet K-Ricebelt, apporteront des avantages significatifs au secteur agricole sénégalais, tels qu'une meilleure productivité, une amélioration des pratiques agricoles et une sécurité alimentaire renforcée.



Cette visite offre également une opportunité précieuse d'apprentissage et de partage d'expertise avec les leaders coréens, dans le domaine de la mécanisation agricole. Ces initiatives conjointes témoignent de l'engagement du Sénégal et de la Corée, à promouvoir un développement agricole durable et à créer un avenir prospère pour les agriculteurs des deux pays.











Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade