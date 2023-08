Développement agro-pastoral, numérisation et accès aux marchés : La Bad accorde un prêt de 28 millions de dollars à la Guinée

. Selon un communiqué de presse, le directeur pays de la Banque en Guinée, Léandre Bassolé, et le ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé, ont signé l’accord à Conakry le 3 août 2023. La ministre du Plan et de la Coopération internationale, Rose Pola Pricemou, et le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Mamoudou Nagnalen Barry, étaient présents.



La même source informe que le projet d’appui au développement agropastoral, à la numérisation et à l’accès aux marchés en Guinée a été approuvé le 14 juillet 2023 par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque. Il vise à améliorer la contribution de l’agriculture au développement économique de la Guinée tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et en améliorant leurs revenus, leur inclusion financière et leur résilience au changement climatique.



Plus précisément, le projet encourage la production de maïs et de soja pour la transformation en aliments pour volailles et bétail, ainsi que le développement d’infrastructures de transformation et de commercialisation pour les deux secteurs cibles, y compris les installations de pâturage. Il contribuera à renforcer la résilience au changement climatique chez les producteurs agricoles et les éleveurs, à soutenir l’autonomisation des femmes et à réduire les vulnérabilités et les inégalités entre les hommes et les femmes dans l’agriculture.



M. Cissé a souligné le caractère innovant du projet, en particulier dans la numérisation et l’inclusion financière, affirmant qu’il garantira un meilleur accès à l’information et un revenu plus sûr pour les producteurs. Il a exhorté les principaux acteurs concernés, y compris l’unité de gestion du projet, à agir avec diligence et à faire preuve de dextérité dans la mise en œuvre du projet. Il a exprimé l’appréciation du gouvernement à la Banque pour son soutien aux efforts de développement en Guinée.



« Nous nous réjouissons de la qualité de notre coopération et de l’impact que le projet aura sur le peuple guinéen, non seulement à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi des revenus des producteurs agricoles et des éleveurs », a déclaré le ministre Cissé, qui est également gouverneur pays de la Banque. Bassolé s’est réjoui de l’impact attendu du projet sur les moyens de subsistance en Guinée et a exhorté les responsables impliqués dans sa mise en œuvre à utiliser judicieusement les ressources mobilisées. Il a également remercié le gouvernement guinéen pour sa coopération avec la Banque, notamment lors des étapes préparatoires du projet.



