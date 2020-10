Développement d’une plateforme e-logistique : La Der finance le projet de la startup 2WL à hauteur de 10 millions de francs CFA

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020





Cette solution, qui vient mettre en transparence la chaîne de valeur logistique en rompant avec le système d'intermédiation, représente une opportunité non seulement pour le secteur logistique mais également pour l'ensemble de nos concitoyens pour lesquels l'accès à l'information est parfois restreint ou l'information opaque.



« Une startup qui s'est vue nommée lauréate du concours national



"La Fabrique de Champions" représente un accompagnement de 1 an avec la mobilisation d'experts nationaux et internationaux pour passer son prochain cap de croissance. Elle bénéficie également du programme d'accélération conjoint "Scalerator" de la DER/FJ et de l'accélérateur partenaire marocain "La Factory", fait savoir enfin la structure pilotée par Papa Amadou Sarr.

Source : La Délégation générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (Der F/J a financé la startup 2WL à hauteur de 10 millions de francs Cfa afin de lui permettre de développer sa plateforme innovante Logidoo. A travers son communiqué, la Der indique que ladite plateforme se positionne comme une marketplace logistique ayant pour ambition d'être la première marketplace panafricaine de e-logistique.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-d-une-platef...

