Développement de l’agriculture: Moussa Baldé annonce la construction de 1000 nouvelles fermes agricoles L’Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida) va mettre en place 1000 nouvelles fermes agricoles en 2023. L’annonce a été faite hier par le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Moussa Baldé était hier à Kaffrine dans le cadre de sa tournée économique, renseigne L'As.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural était hier à Kaffrine, dans le cadre de sa tournée. « Aujourd’hui, notre deuxième étape nous a amenés dans la région de Kaffrine. On a vu des champs très beaux. Tous plus beaux les uns que les autres. Et ce qui augure ici de très belles récoltes au mois d’octobre. Nous pensons qu’au Sénégal, on va vivre un mois d’octobre fantastique avec des récoltes exceptionnelles. Après Fass Thiékène, nous nous sommes rendus à Malème Hodar pour inaugurer une ferme Natangué de 05 hectares, entièrement solarisée (l’irrigation solaire). Une ferme avec du maraichage à tout moment, une ferme avec de l’aviculture, une ferme qui emploie 20 personnes dont 13 femmes et qui donne des revenus décents. C’est ce qu’on nous a instruit dans le cadre du programme Xéyu Ndaw Yi. L’Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida) va mettre en place 1000 nouvelles fermes en 2023 dont 11 dans la région de Kaffrine. Nous pensons que ces fermes vont vraiment être visibles partout dans la région de Kaffrine», a déclaré Moussa Baldé.



Poursuivant, le ministre de l’Agriculture affirme : « La région du Sine Saloum, ce n’est plus le bassin arachidier, mais un bassin agricole pour toutes les spéculations. Ici, on peut sauter d’un champ de riz à un champ de mil. Et d’un champ de mil à un champ de maïs. Et donc, cela prouve la souveraineté alimentaire du Sénégal, elle peut devenir très rapidement une réalité avec la région de Kaffrine, puisque partout on peut maintenant faire du riz, on peut alterner avec du maïs, de l’arachide. Et tous ces champs sont aussi beaux les uns que les autres. Donc nous félicitons les producteurs de la région de Kaffrine pour leur engagement ». Réagissant, El Hadji Baba Dieng, producteur de riz, a salué le travail qu’est en train d’abattre le ministre Moussa Baldé. Cependant, il a demandé à l’Etat d’aider les producteurs en matériel de récolte et de transformation. Pour la troisième étape de cette tournée, Moussa Baldé est attendu aujourd’hui à Kaolack

