Développement de l’entrepreneuriat au Sénégal: Global trading innovation et Asel group se liguent

De nouvelles opportunités à saisir pour les entreprises et entrepreneurs sénégalais. En effet, Global trading innovation, une entreprise sénégalaise qui intervient dans le domaine de l’import-export et Asel group, un consortium qui regroupe plusieurs sociétés turques de divers secteurs d’activité, se sont fusionnées hier à travers la signature d’une convention de partenariat.



« Notre objectif est d’accompagner les entreprises les entrepreneurs entre autres dans le financement de leurs projets », a confié le Pdg de Global trading innovation. Djiby SOW a ajouté dans la foulé que la collaboration entre son société et Asel group demeure une opportunité qui, « en plus de l’accompagnement à l’endroit des entrepreneurs et porteurs de projets, sera un élément important dans la création d’emplois durables ». Cela, explique-t-il, à travers « même l’implantation d’entreprises turques au Sénégal ».



M. SOW n’a pas manqué, en ce sens, d‘inviter les jeunes sénégalais à croire en eux et à faire des projets et les mettre à leur disposition. « Nous sommes prêts à financer tous les projets si les porteurs ont des garanties car, nous en avons les moyens », soutient le Pdg de Gti.



Pour sa part, Yunus ETE a magnifié la collaboration entre les deux structures. Le Pdg de Asel group a souligné les jeunes sénégalais, comme ceux de la Turquie, ont beaucoup à gagner, à travers ce partenariat gagnant-gagnant. Pour finir, M. ETE s’est réjoui de l’hospitalité sénégalaise et a invité les jeunes à saisir les opportunités que leur offre cette collaboration car, a-t-il ajouté, le « Sénégal a un futur prometteur ».

Bassirou MBAYE

