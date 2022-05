Développement de l’irrigation : CMGP CAS « apporte des solutions » avec l’installation de sa filiale CMGP Sénégal

« Cela fait une dizaine d’années que nous collaborons avec des structures comme l’Anida, le Prodac entre autres et maintenant on est officiellement installé au Sénégal », a déclaré Youssef MOAMAH, président directeur général de CMGP CAS.



Il s’exprimait ce jeudi 12 mai lors d’une séance d’échanges et de présentation de sa structure durant laquelle il a indiqué que le groupe CMGP CAS a plus de 25 ans d’expérience au Maroc mais également en Afrique. Au Sénégal, dit-il , cela fait plus de 20 ans qu’on y opère à travers des projets et on y a lancé notre filiale en 2020 en pleine Covid-19.



« Aujourd’hui on se rapproche de Delta Irrigation créée en 2002 et qui a plus d’expérience au Sénégal. », dit pour sa part Christian NOUBOUE, directeur du développement Afrique de CMGP CAS.



Avec Delta Irrigation, il a souligné que l’idée est, ensemble, de combiner la force d’un grand groupe panafricain qui a de l’expertise, du capital, des usines avec l’expertise d’une boite locale au Sénégal.



Cela se traduit au profit des clients, selon lui, par la présence de l’expertise internationale qui s’adapte au contexte local avec, également, la disponibilité des produits d’irrigation dans le pays pour prévenir les problématiques liées à la perturbation des chaines d’approvisionnement qui peut faire rater des campagnes.



« Nous avons des équipes. Aujourd’hui, nous avons plus d’une trentaine de personnes au Sénégal et nous avons encore des plans de recrutement. Tout cela, c’est pour dire qu’on a du concret, des solutions, des dispositions pour les agriculteurs sénégalais. », confie M. NOUBOUE pour donner une assurance quant à l’opérationnalisation de CMGP Sénégal.



Comme dans beaucoup de pays il y a des contraintes au développement de l’irrigation au Sénégal. En ce sens, Christian NOUBOUE cite, entre autres, les compétences car, dit-il, c’est de l’ingénierie puisqu’on apporte de l’eau à la plante (goûte par goûte, par millimètre). Ce qui est appelé l’irrigation de précision. Il faut, à cet effet, des ingénieurs, des personnes qui ont de l’expertise, explique-t-il.



Il y a également, selon lui, le financement parmi les contraintes car, « l’irrigation est un actif de long terme qui nécessite des financements adaptés pour avoir des produits de qualité. Pour lui, le problème d’accès au foncier constitue aussi une contrainte au développement de l’irrigation.



Dans les échanges, il a été souligné la problématique liée à la présence de rongeurs notamment avec le système d’irrigation goûte à goûte. Une problématique à laquelle CMGP Sénégal compte apporter des solutions grâce à son expérience.

Bassirou MBAYE



