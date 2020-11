Développement de la connectivité internet en Afrique de l’Ouest : Le groupe Orange lance un nouveau réseau de fibres optiques

Innovation dans la connectivité internet ouest africaine ! En effet, le groupe Orange a lancé ce matin un nouvel réseau de fibres optiques. « Ce qu’on peut retenir aujourd’hui du projet Djoliba », selon Alioune Ndiaye, directeur général de Orange middle East and Africa, « c’est que c’est une innovation qui permet à l’Afrique de l’Ouest, pour la première fois d’avoir un réseau qui relie les huit capitales et qui va désormais permettre aux clients (entreprises comme le grand public) de bénéficier d’offres de meilleur niveau de qualité avec des débits plus élevés et avec un niveau de sécurisation et de disponibilité jamais égalé dans la sous-région ».



« C’est vraiment important pour les clients de Orange et pour le développement des compétences de nos équipes du groupe Sonatel, groupe Orange Côte d’Ivoire mais aussi des autres pays qui peuvent être amenés à intervenir dessus », ajoute M. Ndiaye. Qui soutient dans la foulée que c’est un projet innovant qui est un facteur clé pour la digitalisation du continent africain.



Ce lancement a permis aux acteurs de dévoiler que le réseau Djoliba est comme la colonne vertébrale qui permet de relier de manière fiable, sécurisée et avec un niveau de qualité de service très élevé toutes les huit capitales de l’Afrique de l’Ouest en desservant 330 millions d’habitants, y compris dans les zones les plus reculées. Il est sécurisé parce, soutient-on, qu’on a une diversité de routes aussi bien terrestres que sous-marines qui vont permettre aux opérateurs télécoms de tous ces pays de pouvoir bénéficier d’offres de Orange.



Il a également été noté que le Sénégal a été choisi pour héberger le centre de maintenance du réseau Djoliba pour souci d’équilibrage des lieux d’hébergement des infrastructures du groupe mais également parce que Dakar, tout comme Abidjan, regorge plus d’infrastructures et de compétences. Cela, explique-t-on, va faciliter davantage l’organisation de la sécurisation et occasionner plus de redondance entre Dakar et Abidjan.

Bassirou MBAYE

Le groupe Orange a lancé ce matin en visioconférence son nouveau « réseau de fibres optiques panafricain. Au cours de la rencontre virtuelle, les acteurs ont indiqué que ce nouvel réseau appelé Djoliba, est une innovation qui permet à l’Afrique de l’Ouest, pour la première fois d’avoir un réseau qui relie les huit capitales et qui va désormais permettre aux clients (entreprises comme le grand public) de bénéficier d’offres de meilleur niveau de qualité avec des débits plus élevés et un niveau de sécurisation et de disponibilité jamais égalé dans la sous-région.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-la-connec...