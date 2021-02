Développement de la recherche pour la réussite des politiques publiques : Le réseau des Think tank du Sénégal offre un partenariat « ouvert et sincère »

A l’instar du reste du monde, l’Afrique est à la croisée des chemins. Telle est la remarque du directeur exécutif de l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar). Pour Cheikh Oumar Ba qui s’exprimait à l’occasion de la journée internationale des Think tank, avec la pandémie, le monde découvre et attend avec impatience l’avis des scientifiques pour décider de la marche à suivre.



En ce sens, soutient Dr Ba, les défis qui restent à relever, notamment le statut des Think Tank, leur financement et l’adaptation des agendas de recherche aux attentes des décideurs politiques et des populations, sont nombreux. Nous sommes convaincus, a-t-il confié à Amadou Hott, ministre sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération présidant la cérémonie d’ouverture de la rencontre, qu’avec votre appui nous espérons trouver des solutions adaptées.



Dans cette lancée il ajoute : « Nous vous faisons l’offre d’un partenariat ouvert et sincère dans nos domaines de compétence : évaluation des politiques publiques, recherche-action, production de données probantes pour éclairer les décisions politiques et contribuer au dialogue politique. » Pour finir, le directeur exécutif de l’ipar a fait savoir à M. Hott que le réseau des Think tank du Sénégal qui regroupe une trentaine de centres de recherche indépendants voudrait par sa voie renforcer la collaboration avec le ministère l’économie, du plan et de la coopération.

Bassirou MBAYE





