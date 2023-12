Développement de nos localités : Khalifa Sall livre son ordonnance pour « soigner » les défaillances de Louga

A Louga ,l'agriculture, l'élevage, l'éclairage public, l’approvisionnement en eau et l’emploi des jeunes présentent des défaillances notoires.



Pour le développement du #Ndiambour, il est urgent de moderniser le secteur agro-sylvo-pastoral qui constitue l'épine dorsale de l’économie locale.



Ainsi je propose des mesures pour stimuler la chaîne de valeur dans le secteur de l’élevage, avec une transformation locale du lait en produits de consommation, l'accès aux technologies modernes pour améliorer les pratiques agricoles et augmenter la productivité.



Nous ferons également de la sécurité hydrique une priorité qui passe par la construction d’infrastructures de captage et de stockage d'eau pour garantir un approvisionnement fiable.