Développement de projets d’infrastructures au Sénégal : Le Fonsis et l’Ustda renforcent leur collaboration

Ustda et le Fonsis ont convenu de collaborer dans le cadre de la préparation de projets à fort impact, en s’appuyant sur l’expérience du Fonsis en matière de développement de projets au Sénégal et de la volonté du pays de mener des réformes visant à la transformation structurelle de l’économie, conformément au Plan Sénégal émergent, rapporte un communiqué du Fonsis.

Ce qu’a confirmé M. Ebong qui rappelle que « les trois décennies d’expertise de Ustda en matière de préparation de projets en Afrique présentent une parfaite complémentarité avec l’activité du Fonsis en matière de mobilisation d’investissements pour des projets stratégiques conformes au plan de développement économique et social à moyen et long terme du gouvernement du Sénégal ».



« Ce protocole d’accord avec le Fonsis soutiendra une plus grande collaboration dans plusieurs secteurs stratégiques, à savoir l’énergie propre, les transports, les technologies de l’information et de la communication, l’agro-industrie et les soins de santé. Il matérialise également l’ampleur et la profondeur de notre partenariat économique avec le Sénégal », a déclaré Jonathan Fischer, chargé d’affaires des États-Unis au Sénégal.



M. Papa Demba Diallo, directeur général du Fonsis, a réaffirmé sa volonté à poursuivre la collaboration avec Ustda. « La signature de ce protocole vient renforcer notre relation avec Ustda avec qui, nous sommes déjà en partenariat dans le cadre du développement d’un projet phare pour la feuille de route énergétique du Sénégal. Le rôle stratégique de Fonsis pour le développement économique et social du Sénégal permettra d’explorer de multiples axes de collaboration entre nos organisations. Nous sommes convaincus que la solide expérience de Ustda dans la préparation de projets en Afrique subsaharienne contribuera à un déploiement plus efficace de nos projets », rajoute-t-il.



Ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre du partenariat Build Back Better World de l’administration Biden-Harris en Afrique, ainsi que l’initiative Prosper Africa du gouvernement américain visant à accroître considérablement le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique.

Bassirou MBAYE

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) et l’Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) ont signé ce vendredi 22 avril 2022, un protocole d’accord renforçant leur collaboration et visant à apporter des solutions au développement de projets d’infrastructures au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-projets-d...