Développement des entreprises en Afrique : La Commission économique pour l’Afrique liste les contraintes

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon le document, pour 19,6 % des entreprises, le manque de financement est un obstacle majeur à la conduite de leurs activités. A l’en croire, près d’un quart des petites entreprises l’ont cité comme un obstacle majeur, tout comme environ 13 % des grandes entreprises. Aussi, la Cea rapporte que le manque d’accès à l’électricité est cité par 20,7 % des entreprises en Afrique comme le principal obstacle et le manque de financement par 19,6 %.



La gouvernance également a été citée selon la Cea, comme contrainte au développement des entreprises en Afrique. En effet, elle révèle que quelque 6,3 % des entreprises en Afrique ont mentionné la corruption comme un obstacle majeur à la conduite de leurs activités. Au moment où, quelque 3,6 % des entreprises en Afrique ont mentionné le transport comme le principal obstacle à la conduite de leurs activités.

Bassirou MBAYE





Source : Le manque d’accès facile, abordable et fiable aux infrastructures (en particulier à l’énergie) et le manque de financement sont les deux obstacles les plus cités qui nuisent au fonctionnement des entreprises en Afrique. Ceci, ressort du nouveau « Rapport économique sur l’Afrique 2020 » de la Commission économique pour l’Afrique (Cea).Source : https://www.lejecos.com/Developpement-des-entrepri...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos