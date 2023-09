Développement durable: La Coalition « Ande Nawle Ligeye Sénégal » s’engage sur le terrain politique La Coalition « Ande Nawle Ligeye Sénégal », une alliance de mouvements politiques,de mouvements citoyens et d’acteurs de développement a été lancée, ce samedi. La coordonatrice, Fatou Sène Diouf a rappelé le contexte socio-politique tendu et la situation sécuritaire très critique qui prévaut ces dernières années dans le pays. Cette coalition vise la mobilisation et la participation responsable de toutes les sénégalaises et sénégalais, préoccupés par la recherche de solutions aux problèmes de développement durable.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 01:14

La coordonnatrice, Fatou Sène Diouf a estimé que le bilan en termes de vie humaine et de destruction de biens publics est lourd. Aujourd’hui, souligne-t-elle, par la grâce de Dieu, la coalition « Ande Nawlé Ligguèye Sénégal » est lancée. La coalition est une alliance de mouvements politiques, de mouvements citoyens, de personnalités politiques, religieuse et coutumières et d’acteurs de développement qui vise la construction d’une nation unie et solidaire.



La coalition vise la mobilisation et la participation responsable de toutes les sénégalaises et des sénégalais, préoccupés par la recherche de solutions aux problèmes de développement durable. Elle a observé une minute de silence a été observée à toutes les citoyennes et citoyens qui ont perdu la vie lors des perturbations ou lors de l’émigration clandestine.



Ainsi, elle rappelle dans son discours que le contexte politique du Sénégal, marqué par une violence verbale comme physique, la destruction de biens publics et privés, revêt ces dernières années, un cachet particulier. Ledit contexte a imposé un manque de confiance entre politiques, gouvernés et certains gouvernants. Mais aussi, une dégradation des valeurs sociales, culturelles et républicaines. « Nous avons une jeunesse qui a perdu l’espoir pour avoir emprunter la voie risquée de l’émigration clandestine. Au plan économique, les réalisations du gouvernement actuel, n’ont pas réussi à effacer, entre les territoires et les fractures sociales encore fortement perceptibles », se plaint-elle.



D’après elle, la découverte de ressources pétrolières et gazière attise l’appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales. Cette situation appelle à des efforts soutenus, dans tous les secteurs de vie socio-économique, dans le domaine de la gouvernance, de la jeunesse, de la sécurité, de l’emploi des jeunes, de la gestion des ressources pétrolières et gazières.



Sous ce registre, elle a évoqué de quelques idées fortes de la coalition. Elle trouvé que la découverte du pétrole et du gaz suscite à la fois espoir et inquiétude. Raison pour laquelle, « And Liguèye » s’inscrit dans une dynamique de susciter le débat pour le respect et l’amélioration des textes législatifs et réglementaires. Cette coalition, nouvellement, lancée travaillera pour un dialogue permanent et inclusif entre toutes les composantes de la nation pour une prise en charge effective des enjeux et des grands défis en termes de bonne gouvernance et transparence sur le plan environnemental et sécuritaire.











