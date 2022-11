Développement durable: «La corbeille du Président Mamadou Dia» lancée

Faire connaître la vie riche et l’immense œuvre du Président Mamadou Dia à la jeune génération. C’est l’ambition qui a conduit le 5 septembre 2022, des universitaires, des compagnons de lutte, des proches collaborateurs et le représentant de la famille du Président Mamadou Dia, à mettre en place l’Assemblée générale constitutive de l’Association dénommé «La Corbeille du Président Mamadou Dia pour le Développement Durable».



Cette Association a pour objet de mieux faire connaître à la Nouvelle Génération, la vie et l’œuvre de l’Homme Multidimensionnel qu’était le Politique, l’Économiste, l’Islamologue Mamadou DIA souligne Papa Ibrahima SY, Socio-Économiste, Doctorat de 3e Cycle Paris, qui a été porté à la Vice-présidence de l’Association, chargé de l’orientation Stratégique.



Ce dernier à travers une note d’information précise qu’« au-delà du signataire de l’Acte de Naissance de la République du Sénégal, l’Association revisitera la pensée de l’Économiste sénégalais adossée sur le Développement Endogène et l’Économie Sociale Solidaire ».



L’Assemblée Générale Constitutive a procédé à l’élection unanime du Comité Directeur et du Bureau de l’Association. La Corbeille du Président Mamadou Dia a porté à sa tête le brillant et expérimenté Aboubacry Demba Lom, Statisticien-Économiste Paris, ancien Directeur National de la Planification du Sénégal, a été porté à la Présidence de l’Association tandis que Papa Ibrahima Sy, Socio-Économiste, Doctorat de 3e Cycle Paris, a été porté à la Vice-Présidence de l’Association, chargé de l’Orientation stratégique. A l’en croire, toute personne souhaitant perpétuer les idéaux de l’Economiste Mamadou Dia, pour l’émergence et le développement durable du Sénégal, dans une Afrique unie, est invitée à venir verser sa contribution cognitive dans la Corbeille, par son adhésion, conformément aux Statuts et règlement intérieur de l’Association.









